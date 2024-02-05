Известный стилист Александр Рогов посетил Нижний Новгород

Известный стилист Александр Рогов приехал в Нижний Новгород для съемок своей программы «Рогов в городе» (18+), об этом он сообщил в своем telegram-канале.
Съемки программы проходили в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. Он объяснил, что работе над передачей на улице мешает снегопад.
«Готовимся снимать примерку в Гербовом зале Нижегородский ярмарки! Очень красиво!» — рассказал он.
Рогов также успел погулять по городу и сходить на шопинг в местные магазины.
«Два часа ночи. Нижний Новгород! Стоп! Снято! Через шесть часов выезжаем в Казань», — говорится в последней публикации стилиста.
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