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К концу рабочей недели температура воздуха повысится до +17 градусов

Опубликован прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю.
Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 75% 756 мм рт. ст. +4°
Источник: Uznews

По данным Узгидромета, в понедельник и вторник на территории Узбекистана сохранится сухая погода. Лишь по Республике Каракалпакстан и Хорезмской области во вторник к вечеру местами возможны осадки в виде дождя и снега, в основном небольшой интенсивности.

В среду осадки, преимущественно в виде дождя, пройдут по большинству областей. По Каракалпакстану и Хорезмской области осадков не ожидается.

Во второй половине рабочей недели, 8—9 февраля, на территории Узбекистана вновь установится сухая погода, лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины ночью и утром местами возможны осадки (дождь, снег).

По горным районам 7—8 февраля ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах республики возможен туман. 6—8 февраля местами возможно усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах с порывами до 25−27 м/с.

Преобладающая температура воздуха 5—7 февраля составит ночью 0…+5, днем +7…+12, местами до +15 градусов. 8—9 февраля температура воздуха составит ночью +2…+7, днем возможно постепенное повышение до +12…+17 градусов.

В Ташкенте в понедельник и вторник осадков не ожидается. Температура ночью составит +1…+3, днем повысится до +13…+15 градусов. 7 февраля временами возможен дождь. 8 февраля ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег). 9 февраля осадков не ожидается.

Температура 7—9 февраля ночью составит +3…+6, днем 7 февраля +7…+9, 8—9 февраля ожидается постепенное повышение до +15…+17 градусов.