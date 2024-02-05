К концу рабочей недели температура воздуха повысится до +17 градусов

По данным Узгидромета, в понедельник и вторник на территории Узбекистана сохранится сухая погода. Лишь по Республике Каракалпакстан и Хорезмской области во вторник к вечеру местами возможны осадки в виде дождя и снега, в основном небольшой интенсивности.