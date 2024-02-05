К концу рабочей недели температура воздуха повысится до +17 градусов

По данным Узгидромета, в понедельник и вторник на территории Узбекистана сохранится сухая погода. Лишь по Республике Каракалпакстан и Хорезмской области во вторник к вечеру местами возможны осадки в виде дождя и снега, в основном небольшой интенсивности.
В среду осадки, преимущественно в виде дождя, пройдут по большинству областей. По Каракалпакстану и Хорезмской области осадков не ожидается.
Во второй половине рабочей недели,
По горным районам
Преобладающая температура воздуха
В Ташкенте в понедельник и вторник осадков не ожидается. Температура ночью составит +1…+3, днем повысится до +13…+15 градусов. 7 февраля временами возможен дождь. 8 февраля ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег). 9 февраля осадков не ожидается.
Температура