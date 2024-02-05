В Ростовской области потеплеет до +12

Так, в большинстве районов Ростовской области с 5 по 10 февраля ожидаются осадки в виде дождя и в виде мокрого снега с дождем. Днем около + 5, по северу области +1, в ночные часы −3 по северу и 0 +3 в центральных и южных районах.
К концу недели температура возрастет — в субботу днем в Ростове +7 +10 возможен небольшой дождь, а в воскресенье +12. По югу области до +15.
Кроме того, будет ветренно — в Ростове с 5 по 8 февраля ветер будет достигать 14−15 м/c, в Сальске — до 16 м/c, в Песчанокопском — до 17 м/c.