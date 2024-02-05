«Мисс Юность 2024» выберут в Хабаровском районе

В Хабаровском районе вновь пройдет традиционный конкурс «Мисс Юность». Ежегодно, на протяжении уже более 20 лет, мероприятие собирает талантливых и красивых девушек, давая им возможность проявить себя в различных испытаниях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Участницами конкурса могут стать юные жительницы Хабаровского района в возрасте от 15 до 19 лет. Им предстоит пройти семь испытаний. Самопрезентация, исполнение творческого номера, подготовка мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству для детей, танцевальный и певческий конкурсы.