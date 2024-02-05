«Мисс Юность 2024» выберут в Хабаровском районе

В Хабаровском районе вновь пройдет традиционный конкурс «Мисс Юность». Ежегодно, на протяжении уже более 20 лет, мероприятие собирает талантливых и красивых девушек, давая им возможность проявить себя в различных испытаниях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участницами конкурса могут стать юные жительницы Хабаровского района в возрасте от 15 до 19 лет. Им предстоит пройти семь испытаний. Самопрезентация, исполнение творческого номера, подготовка мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству для детей, танцевальный и певческий конкурсы.
Предпоследний этап конкурса — вернисаж красоты, в ходе которого участницы выйдут на сцену в свадебных платьях. Финальным этапом «Мисс Юность 2024» станет кулинарный поединок, на котором девушкам предстоит приготовить блюда по заданию организаторов конкурса.
По решению жюри помимо основного титула могут быть присвоены также «Первая Вице-мисс» и «Вторая Вице-мисс». Всех победительниц отметят грамотами, дипломами и специальными подарками от спонсоров конкурса.
В настоящее время проходит заочный отборочный этап будущих участниц конкурса. Анкету с кратким рассказом о себе и фотографией на номер 8 (924)202−18−86 с пометкой «Мисс Юность», а также на почту: kultura-hmr@yandex.ru. Участие в конкурсе абсолютно бесплатное.