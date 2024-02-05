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Умер бывший руководитель Национального аэропорта Минск Дмитрий Меликян

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Скончался Дмитрий Меликян — бывший руководитель Национального аэропорта Минск, об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Источник: Telegram / Национальный аэропорт Минск

Отмечается, что Меликян ушел из жизни 3 февраля после продолжительной тяжелой болезни.

Дмитрий Меликян родился 31 декабря 1964 года в Минске. Закончил минское суворовское военном училище, затем Харьковское высшее военное командно-инженерное училище и Академию управления при президенте Республики Беларусь.

Проходил службу в Вооруженных Силах Беларуси. Являлся подполковником запаса.

Депутат Минского городского Совета депутатов 27-го и 28-го созывов.

С 2005 года Меликян работал в РУП «Национальный аэропорт Минск», где 15 лет занимал должность генерального директора.

В феврале 2020 года он завершил трудовую деятельность. Известно, что Меликян сам написал заявление на увольнение, контракт с ним расторгли по соглашению сторон.

На место Меликяна был назначен Вячеслав Хоронеко.