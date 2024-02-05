Умер бывший руководитель Национального аэропорта Минск Дмитрий Меликян

Отмечается, что Меликян ушел из жизни 3 февраля после продолжительной тяжелой болезни.
Дмитрий Меликян родился 31 декабря 1964 года в Минске. Закончил минское суворовское военном училище, затем Харьковское высшее военное командно-инженерное училище и Академию управления при президенте Республики Беларусь.
Проходил службу в Вооруженных Силах Беларуси. Являлся подполковником запаса.
Депутат Минского городского Совета депутатов 27-го и 28-го созывов.
С 2005 года Меликян работал в РУП «Национальный аэропорт Минск», где 15 лет занимал должность генерального директора.
В феврале 2020 года он завершил трудовую деятельность. Известно, что Меликян сам написал заявление на увольнение, контракт с ним расторгли по соглашению сторон.
На место Меликяна был назначен Вячеслав Хоронеко.