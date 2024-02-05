Жалобами на воду, воздух и еду завалили волгоградцы Роспотребнадзор

На нарушения в сфере обеспечения санэпидблагополучия поступило 5 938 или 44% жалоб. В их числе 2 602 или 44% по поводу условий проживания, 569 или 10% переживают о состоянии почв и содержании территорий, 505 человек или 9% возмущены тем, как вывозится мусор, по 6% не устраивает качество воды, воздуха и продуктов. В ведомстве напоминают, что подать жалобу можно на сайте управления в разделе «Прием обращений граждан» или по адресу: 400005, Волгоград, пр. Ленина, 50б. Ранее причину «заморозки» семей с детьми в Камышине объяснили газовики.