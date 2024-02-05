В Новосибирске из-за ремонта теплотрасс ограничили движение на двух улицах

В Новосибирске из-за коммунальных ремонтов ограничили движение по двум улицам в разных районах. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Так, до 8 февраля стала непроезжей улица Крашенинникова в Ленинском районе возле жилого дома № 7 недалеко от площади Станиславского.
А в Центральном районе до 13 февраля на 4 метра сузили проезжую часть улицы 1905 года возле дома № 69.
Как сообщается, в обоих случаях ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» работ на теплотрассах.
Водителей просят руководствоваться знаками и искать пути объезда.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что две улицы в Новосибирске стали уже из-за коммунальных ремонтов.