В ГИБДД предупреждают водителей Екатеринбурга о рисках ДТП из-за снегопада

При выпадении осадков рекомендуется снизить скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить ДТП.
Пешеходам также следует быть внимательными и помнить, что тормозной путь ТС в условии гололеда значительно увеличивается. Автоинспекторы рекомендуют снимать капюшоны, ограничивающие обзор, а также использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, чтобы стать заметнее на дороге.
Напомним, что в ближайшую неделю Средний Урал накроют «температурные качели». На смену сильному потеплению в +2 придет сильное похолодание до 20 градусов мороза.