В ГИБДД предупреждают водителей Екатеринбурга о рисках ДТП из-за снегопада

Жителей Екатеринбурга предупреждают о риске попасть в ДТП из-за обильного снегопада. Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на обязательное соблюдение мер безопасности на проезжей части. Водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние и быть аккуратнее при маневрах на дороге.