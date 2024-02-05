В московском метро состоялись первые три свадьбы в 2024 году

«Первые свадьбы в транспорте в 2024 году! С 3 на 4 февраля в московском метро сотрудники столичного ЗАГСа провели три свадебные церемонии. Вместе с молодоженами на станции “Маяковская” были их близкие. Для гостей звучал традиционный Марш Мендельсона», — говорится в сообщении.