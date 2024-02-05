В Казани приступили к строительству новой дороги у будущего театра Камала. Об этом на коллегии сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.
Речь идет об участке от перекрестков улиц Марселя Салимжанова и Туфана Миннуллина, Марселя Салимжанова и Хади Такташа до Нурсултана Назарбаева. Там специалистам предстоит проложить новую сеть ливневой канализации, переложить водопровод, тепловые, кабельные сети.
Приступили к процессу выкупа гаражей кооператива «Волга», одного индивидуального жилого дома. Также предстоит переместить наземную парковку многоквартирного дома на улице Хади Такташа.
Напомним, в Казани площадь нового театра Камала составит почти 49 тысяч квадратных метров.