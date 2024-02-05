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В Казани приступили к строительству новой дороги у будущего театра Камала

Там специалистам предстоит проложить новую сеть ливневой канализации.
Источник: Комсомольская правда

В Казани приступили к строительству новой дороги у будущего театра Камала. Об этом на коллегии сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Речь идет об участке от перекрестков улиц Марселя Салимжанова и Туфана Миннуллина, Марселя Салимжанова и Хади Такташа до Нурсултана Назарбаева. Там специалистам предстоит проложить новую сеть ливневой канализации, переложить водопровод, тепловые, кабельные сети.

Приступили к процессу выкупа гаражей кооператива «Волга», одного индивидуального жилого дома. Также предстоит переместить наземную парковку многоквартирного дома на улице Хади Такташа.

Напомним, в Казани площадь нового театра Камала составит почти 49 тысяч квадратных метров.

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