Стало известно, где в Воронежской области 3 дня будут отключать телевидение и радио

В Воронежской области будут временно отключать теле- и радиовещание в Новохоперске 6, 7 и 8 февраля. В это время на объектах цифрового телевидения пройдут профилактические работы. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.