Стало известно, где в Воронежской области 3 дня будут отключать телевидение и радио

В Воронежской области будут временно отключать теле- и радиовещание в Новохоперске 6, 7 и 8 февраля. В это время на объектах цифрового телевидения пройдут профилактические работы. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала возможны в период с 8:00 до 17:00. Специалисты будут останавливать работу оборудования, транслирующего бесплатные цифровые пакеты каналов РТРС-1, РТРС-2, а также радиопрограммы в FM-диапазоне — «Наше радио» («Радио Губерния»).
— Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, — обратились к жителям региона на сайте РТРС.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в населенных пунктах Рамонского и Ольховатского районов в первой половине рабочей недели будут отключать свет на время проведения плановых работ на энергосети.