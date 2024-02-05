Глава Минприроды края считает, что у тигров хороший PR

Глава Минприроды Приморского края Константин Степанов считает, что численность тигров в нашем регионе является оптимальной с учётом плотности заселения территории. Последние случаи, когда хищники выходили к людям и нападали на собак, произошли по вине человека.
«Резонансные истории о конфликтных тиграх — не доказательство того, что хищников стало больше. Когда начинаем разбираться, выясняется, что за легкой добычей к местам проживания людей выходят больные или раненные человеком животные», — сообщил глава Минприроды Приморья.
По словам спикера, такие тигры и нападают на собак в поисках пропитания. Самостоятельно охотиться в тайге им сложно.
«Тигров, как и медведей, больше не стало. Просто у первых PR лучше», — пошутил глава ведомства.
Имеется в виду, что сейчас многие жители отдаленных посёлков сразу выкладывают в соцсети следы, оставленные хищником. При этом далеко не все такие случаи позже подтверждают охотоведы.