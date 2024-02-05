Истязал пятерых детей: жителю Лесозаводска предъявлено обвинение

В Лесозаводске суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в истязании своих пятерых детей. Мужчина находится под стражей, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре Приморского края.
По версии следствия, мужчина 1987 года рождения наносил побои руками и предметами домашнего обихода своим пятерым детям, младшему из которых около 6 лет.
Лесозаводская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по двум статьям УК РФ: ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) и по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев в отношении несовершеннолетних).
Оба родителя решением суда лишены родительских прав, дети изъяты из семьи и переданы под опеку.