Красноярская школьница Александра Труфанова в подробностях описала встречу с Владимиром Путиным

Ученица красноярской гимназии № 9 Александра Труфанова вместе с президентом Владимиром Путиным и участниками Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» исполнили гимн России на церемонии закрытия съезда движения в Москве 1 февраля.
Красноярка стала не только участницей финального мероприятия съезда. С президентом России и школьниками из других регионов страны она посетила павильоны международной выставки «Россия», которая организована на территории московского ВДНХ.
Как рассказала Александра изданию «Наш Красноярский край», экскурсия с главой государства прошла по экспозициям «Сбера» и «Место встречи — VK».
«Это было так здорово и волнительно, эмоции просто зашкаливали. Особенно мне понравился зал с огромной крутящейся платформой, которая двигалась вверх-вниз», — отметила школьница.
Но ключевым событием дня стала церемония закрытия съезда, где Владимир Путин, по словам участницы «Движения Первых», сказал со сцены мотивационную речь, после которой зал начал скандировать «Россия, Россия, Россия!» В этот момент Александра находилась на сцене, как одна из лидеров движения.
«Потом мы все вместе запели гимн Российской Федерации. Я чувствую, что меня стало лучше слышно в зале, смотрю, а Владимир Владимирович поднес мне микрофон. Вы не представляете, какие у меня тогда были эмоции», — рассказала Александра.
Девушка отмечает, что после события ей стали звонить родственники, друзья и журналисты за комментариями.
«Мне мама сказала, что моя бабушка даже расплакалась от переизбытка чувств. Я так рада, что семья меня очень поддерживает и что этот год в России объявлен Годом семьи», — поделилась эмоциями школьница из Красноярска.
Напомним, Александра участвует в Красноярском крае в проведении социальных проектов и мероприятий, деятельности радиолаборатории «Голоса добра».
На платформе Добро. РУ имеет больше 59 волонтерских часов. Красноярская школьница является победителем Всероссийского конкурса «Большая Перемена», финалистом Всероссийского конкурса социально-значимых проектов «Проекториум» и молодежной премии Красноярского края в номинации «Школьники. Лидер». Девушка прошла в основной состав Всероссийского мюзикла Движения Первых «Код разума». Увлекается народными танцами, эстрадным вокалом, театральным творчеством, журналистикой.