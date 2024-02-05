На Симоновской набережной появятся велодорожка и шезлонги

Участок Симоновской набережной, который прилегает к территории жилого комплекса, благоустроят. Соответствующая проектная документация уже утверждена. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
«Площадь участка Симоновской набережной на юге Москвы, где пройдет благоустройство, составит почти 14 тысяч квадратных метров. Запланированы строительство и реконструкция подпорной стены, устройство наружного и архитектурного освещения, сети дождевой канализации», — рассказал Иван Щербаков.
На набережной установят скамейки и шезлонги, а также оборудуют велопарковки. Кроме того, вдоль нее сделают тротуар и велодорожку.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.