На Симоновской набережной появятся велодорожка и шезлонги

Участок Симоновской набережной, который прилегает к территории жилого комплекса, благоустроят. Соответствующая проектная документация уже утверждена. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.