Путевым стенам на станции метро «Красносельская» вернут исторический облик

На станции «Красносельская» Сокольнической линии начали реставрировать путевые стены. Специалисты реставрируют утраченные фрагменты оригинальной керамической плитки, чтобы вернуть станции первоначальный вид. Реставраторы добиваются максимального сходства между исторической плиткой, созданной в 1930-х годах, и новой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Сергей Собянин поставил задачу о сохранении культурного наследия Московского метрополитена. Недавно был отреставрирован барельеф на “Новокузнецкой”, а сейчас воссоздается исторический облик путевых стен “Красносельской”. Все работы проходят под контролем Департамента культурного наследия», — рассказал Максим Ликсутов.
Это одна из первых станций Московского метрополитена, ее открыли 15 мая 1935 года. Оригинальную плитку для стен обжигали в горнах. Из-за неравномерной температуры получался разный тон глазури. Сейчас для того же эффекта нужно составлять десятки рецептов глазури. Именно игра оттенков плитки создает стиль путевых стен на «Красносельской».
Реставрацию ведут по ночам, чтобы не мешать движению поездов. Завершить ее планируют летом этого года.