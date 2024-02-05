Путевым стенам на станции метро «Красносельская» вернут исторический облик

Это одна из первых станций Московского метрополитена, ее открыли 15 мая 1935 года. Оригинальную плитку для стен обжигали в горнах. Из-за неравномерной температуры получался разный тон глазури. Сейчас для того же эффекта нужно составлять десятки рецептов глазури. Именно игра оттенков плитки создает стиль путевых стен на «Красносельской».