Узбекистанский теннисист Денис Истомин покинул большой спорт

За свою карьеру Денис Истомин участвовал в летних Олимпийских играх Лондон-2012, Рио-2016 и Токио-2020. Он выиграл золото на Азиатских играх 2018 года в Индонезии, а также две серебряные медали в Гуанчжоу-2010 и бронзовую награду в Инчоне-2014.