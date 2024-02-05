Узбекистанский теннисист Денис Истомин покинул большой спорт

Отечественный теннисист Денис Истомин завершил карьеру в большом спорте. Об этом сообщил сам спортсмен после матча Узбекистан — Польша в рамках Кубка Дэвиса.
Денис Истомин провел показательный прощальный матч против узбекского молодого теннисиста Амира Милушева.
Министр спорта Адхам Икрамов особо подчеркнул роль Дениса Истомина в узбекском спорте, его вкладе в развитие данной дисциплины в стране. Истомин в свою очередь поблагодарил за оказанное ему внимание и поддержку.
За свою карьеру Денис Истомин участвовал в летних Олимпийских играх Лондон-2012, Рио-2016 и Токио-2020. Он выиграл золото на Азиатских играх 2018 года в Индонезии, а также две серебряные медали в Гуанчжоу-2010 и бронзовую награду в Инчоне-2014.
Он поднимался до 33-го места в мировой табели о рангах ATP в 2012 году. На прошедших турнирах под флагом данной Международной организации 2 раза (2015, 2017 годы) становился триумфатором. За эти результаты удостоен почетного звания «Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан».