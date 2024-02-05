Красноярка пожаловалась в Роспотребнадзор на водителя маршрутки, который высадил ее на Шинном кладбище и уехал

В декабре красноярка возвращалась домой на автобусе № 43. Проезд был оплачен банковской картой, но в пути кондуктор сообщила, что автобус сломался. Женщина попросила вернуть деньги, так как больше у нее с собой не было.
Кондуктор объяснила, что для возврата средств нужно звонить по номеру телефона, указанному в билете, но никто не отвечал. Тогда пассажирка попросила пересадить её в другой автобус, но получила отказ.
В конфликтную ситуацию вмешался водитель, который требовал немедленно покинуть автобус, после чего двери в автобусе закрылись, и он уехал. Высадили пассажирку за территорией «Шинного кладбища».
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию: "Если автобус сломался, попал в аварию или по другим причинам прекратил перевозку, пассажиры вправе использовать приобретенный билет для проезда в другом автобусе, который укажет перевозчик. Пересадку в другой автобус должен организовать кондуктор или водитель того транспортного средства, в котором был приобретен билет.
Если в удовлетворении требований будет отказано, то потребитель вправе обратиться в суд, а мы, в свою очередь, готовы оказать помощь в судебной защите нарушенного права".
Перевозчик на запрос ведомства по ситуации сообщил, что по данному факту на предприятии была проведена проверка, в результате которой водитель данного автобуса был уволен.