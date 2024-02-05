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Весна будет наступать волнообразно: Борис Кубай рассказал о погоде в крае

Во время второй декады февраля в Приморье ожидаются температурные качели и снегопад.
Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 75% 756 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о погоде, которая ожидается в крае во время второй декады февраля. По его словам, холоднее, чем в первую десятидневку не будет. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как поделился Борис Кубай, в первую половину второй декады, то есть с 10 по 15 февраля, погода окажется теплее, чем в первую. Но вот во вторую половину — с 15 по 20 февраля — температура воздуха вновь понизится.

«Дело в том, что в тропосфере намечаются пока едва заметные признаки подготовки к постепенному переходу характера атмосферной циркуляции на весенние рельсы. В результате чего несколько увеличится динамика движения барических ложбин и гребней, смена воздушных масс холодных на теплые и наоборот», — объяснил синоптик.

С 10 по 15 февраля в большинстве районов столбики термометров приблизятся к отметке в 0. Не исключено, что в середине декады по побережью пройдет волновой циклон со снегом разной интенсивности.

Рассказал синоптик и о том, какой ожидается весна:

«Она будет наступать волнообразно, с кратковременными возвратами холодов. Начало движения весенних волн тепла будет положено в феврале. Увеличится и вероятность весенних снегопадов. Они необходимы на юге края для снижения пожарной опасности ландшафтам».