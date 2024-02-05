Весна будет наступать волнообразно: Борис Кубай рассказал о погоде в крае

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о погоде, которая ожидается в крае во время второй декады февраля. По его словам, холоднее, чем в первую десятидневку не будет. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как поделился Борис Кубай, в первую половину второй декады, то есть с 10 по 15 февраля, погода окажется теплее, чем в первую. Но вот во вторую половину — с 15 по 20 февраля — температура воздуха вновь понизится.
«Дело в том, что в тропосфере намечаются пока едва заметные признаки подготовки к постепенному переходу характера атмосферной циркуляции на весенние рельсы. В результате чего несколько увеличится динамика движения барических ложбин и гребней, смена воздушных масс холодных на теплые и наоборот», — объяснил синоптик.
С 10 по 15 февраля в большинстве районов столбики термометров приблизятся к отметке в 0. Не исключено, что в середине декады по побережью пройдет волновой циклон со снегом разной интенсивности.
Рассказал синоптик и о том, какой ожидается весна:
«Она будет наступать волнообразно, с кратковременными возвратами холодов. Начало движения весенних волн тепла будет положено в феврале. Увеличится и вероятность весенних снегопадов. Они необходимы на юге края для снижения пожарной опасности ландшафтам».