Аномальное потепление накроет юг России в феврале

На юг России придет аномальное тепло. Жители Кубани истосковались по хорошей погоде, но ждать осталось совсем недолго. Повышение температуры ожидается после дождей уже к концу недели.
«В начале недели ночами температура останется от 0 до +5 градусов. К концу рабочей недели она повысится до +6…+11 градусов. Дневная температура 6 февраля +4…+9 тепла. Уже 9 февраля ожидается +10…+15 градусов, а в южной половине края воздух прогреется до +18 градусов», — сообщила «КП» — Кубань заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.
Дожди пройдут до конца дня 6 февраля, а после сменятся сильным ветром.
«До конца рабочей недели будет очень ветрено. Ветер западный, юго-западный с переходим на южный 15−20 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 25−29 метров в секунду».
Метеоролог также уточнила, что подобное повышение температуры воздуха нельзя назвать аномальным. Это привычные для Краснодарского края «февральские окна».
«Если смотреть в архивах, то в Краснодаре в конце февраля очень часто наблюдается потепление. Во многие годы температура воздуха превышала +22 градуса. Так что это не аномалия», — заключила Светлана Попова.
В выходные, 10 и 11 февраля, на Кубани ожидается еще большее потепление. Воздух прогреется до +20 градусов, а осадки и сильный ветер прекратятся.