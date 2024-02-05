Аномальное потепление накроет юг России в феврале

«В начале недели ночами температура останется от 0 до +5 градусов. К концу рабочей недели она повысится до +6…+11 градусов. Дневная температура 6 февраля +4…+9 тепла. Уже 9 февраля ожидается +10…+15 градусов, а в южной половине края воздух прогреется до +18 градусов», — сообщила «КП» — Кубань заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.