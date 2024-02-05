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В Омске за сутки с городских улиц вывезли около 15 тысяч кубометров снега

В минувшие сутки после обильного снегопада с городских улиц вывезли около 15 тысяч кубометров снега.
Источник: Пресс-служба администрации Омска

Как сообщили в пресс-службе мэрии Омска, к работам привлекалось 250 единиц техники.

В понедельник, 5 февраля, вывоз снега также продолжиться. Как и устранение наледи и колейности. Сейчас на омских дорогах работают не только сотрудники городского УДХБ, но и подрядных организаций.

«Мы стараемся привлекать комплексные звенья к уборке основных магистралей, а также межквартальных проездов, где складирование снега затруднено», — пояснили начальник контрольно-диспетчерской службы УДХБ Сергей Харский.

Улица Герцена стала одним из мест, где идут комплексные работы. На участке от 8-й Северной до Интернациональное работает звено из грейдера, снегопогрузчика и пяти самосвалов.

Помимо этого в понедельник, 5 февраля, снег будут вывозить с улиц Мамина-Сибиряка, Лукашевича, Петра Осминина и других.

ЖКХ