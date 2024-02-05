В Омске за сутки с городских улиц вывезли около 15 тысяч кубометров снега

Как сообщили в пресс-службе мэрии Омска, к работам привлекалось 250 единиц техники.
В понедельник, 5 февраля, вывоз снега также продолжиться. Как и устранение наледи и колейности. Сейчас на омских дорогах работают не только сотрудники городского УДХБ, но и подрядных организаций.
«Мы стараемся привлекать комплексные звенья к уборке основных магистралей, а также межквартальных проездов, где складирование снега затруднено», — пояснили начальник контрольно-диспетчерской службы УДХБ Сергей Харский.
Улица Герцена стала одним из мест, где идут комплексные работы. На участке от 8-й Северной до Интернациональное работает звено из грейдера, снегопогрузчика и пяти самосвалов.
Помимо этого в понедельник, 5 февраля, снег будут вывозить с улиц Мамина-Сибиряка, Лукашевича, Петра Осминина и других.