В Кемерове юноши стреляли из пистолета во дворе и попали в машину

В Кемерове 18-ти летний и 21-летний юноши стреляли из пистолета прямо во дворе многоквартирного дома. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по региону. В полицию обратился местный житель, который услышал звуки выстрелов. Правоохранителям удалось установить, что двое парней сначала распивали алкоголь в квартире одного из них. Пьяные они вышли на улицу и решили пострелять из пистолета в трансформаторную будку и окна подъезда, а потом попали и в припаркованную рядом машину. Задержанные не смогли объяснить свои действия, но один из них извинился перед соседями за порчу имущества. Пистолет у нарушителей изъяли и возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», выясняется сумма причинённого ущерба. Теперь стрелкам грозит реальный срок — до двух лет лишения свободы. Кроме того, они будут обязаны возместить причинённый ущерб.