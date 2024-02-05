Нижегородцы могут стать «голосом» футболистов «Пари НН»

Нижегородцы могут стать ведущими домашних матчей ФК «Пари НН». Соответствующий конкурс объявил гендиректор футбольного клуба Давид Мелик-Гусейнов в соцсетях.
Поучаствовать в конкурсе могут все желающие. Победитель сможет заключить профессиональный контракт с клубом «Пари НН» и впоследствии стать «Голосом стадиона», работая на домашних играх в Нижнем Новгороде.
Чтобы стать участником конкурса, необходимо рассказать в видео- или аудиовизитке о себе, своей работе, интересах и почему именно ты решил стать «Голосом стадиона». Затем необходимо отправить материал на почту marketing@fcnn.ru. После этого пройдет очный этап конкурса на стадионе «Нижний Новгород».
Заявки принимают до 22 февраля.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ФК «Пари НН» расторг контракт с нападающим Вячеславом Кротовым.
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