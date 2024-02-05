Нижегородцы могут стать «голосом» футболистов «Пари НН»

Чтобы стать участником конкурса, необходимо рассказать в видео- или аудиовизитке о себе, своей работе, интересах и почему именно ты решил стать «Голосом стадиона». Затем необходимо отправить материал на почту marketing@fcnn.ru. После этого пройдет очный этап конкурса на стадионе «Нижний Новгород».