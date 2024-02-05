Скоростные поезда из Самары в Москву запускать пока не планируют

В ближайшем будущем запуск скоростных поездов из Самары в Москву не рассматривается. Об этом рассказал начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев.
Так, для осуществления такого проекта необходимо провести дополнительное развитие инфраструктуры, включая увеличение скорости движения по маршруту. Также могут возникнуть проблемы с пропускной способностью не только соседних дорог, но и Московской железной дороги. В настоящее время, по словам Вячеслава Дмитриева, для наиболее быстрой связи между областной столицей и Москвой достаточно фирменного поезда «Жигули».
Напомним, ожидается новое железнодорожное сообщение между Самарой и Казанью, что улучшит транспортное взаимодействие между областной столицей и столицей Татарстана. Планируется, что новый поезд будет отправляться по выходным.