Скоростные поезда из Самары в Москву запускать пока не планируют

Так, для осуществления такого проекта необходимо провести дополнительное развитие инфраструктуры, включая увеличение скорости движения по маршруту. Также могут возникнуть проблемы с пропускной способностью не только соседних дорог, но и Московской железной дороги. В настоящее время, по словам Вячеслава Дмитриева, для наиболее быстрой связи между областной столицей и Москвой достаточно фирменного поезда «Жигули».