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После жалобы Путину в Новосибирске заменят остановки общественного транспорта

На прямую линию президента России Владимира Путина от новосибирцев поступило много вопросов, связанных с работой общественного транспорта. В том числе пассажиров не устраивало состояние некоторых остановок. В мэрии Новосибирска рассказали, что было сделано.
Источник: Пресс-центр мэрии Новосибирска

14 декабря в ходе прямой линии жители ЖК «Матрёшки» адресовали президенту России Владимиру Путину вопросы о плохой работе транспорта. В частности, жители Северо-Чемского не могли добраться до центра.

Общественница Екатерина Владимирова передала все жалобы на прямую линию. В январе этого года пришёл ответ — в мэрии Новосибирска рассказали, какие меры приняты и обещали увеличить количество транспорта в этом направлении.

Жаловались местные жители и на состояние некоторых остановочных пунктов. В мэрии Новосибирска сообщили, какие остановки привели в порядок.

"За строительный сезон 2021 года было выполнено обустройство — 39 автобусных остановочных пунктов, а также 11 трамвайных платформ. Выполнены работы по приобретению и установке 20 павильонов. За сезон 2022 года было выполнено обустройство 35 автобусных остановочных пунктов. Выполнены работы по приобретению и установке 77 павильонов. В 2013 году также выполнено обустройство 35 автобусных остановочных пунктов, а также 9 трамвайных платформ. Выполнены работы по приобретению и установке 33 павильонов, — говорится в ответе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

— Вместе с тем, сформирован и утверждён план по обустройству остановок общественного транспорта в 2024 году — 126 остановочных пункта (в том числе приобретение и установка 14 павильонов)".

Как сообщают в мэрии Новосибирска, проблемы благоустройства остановок решаются в силу обеспеченности бюджета Городским центром организации дорожного движения. Кстати, уже в феврале этого года был объявлен конкурс по поиску подрядчика на установку 8 павильонов.