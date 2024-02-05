После жалобы Путину в Новосибирске заменят остановки общественного транспорта

"За строительный сезон 2021 года было выполнено обустройство — 39 автобусных остановочных пунктов, а также 11 трамвайных платформ. Выполнены работы по приобретению и установке 20 павильонов. За сезон 2022 года было выполнено обустройство 35 автобусных остановочных пунктов. Выполнены работы по приобретению и установке 77 павильонов. В 2013 году также выполнено обустройство 35 автобусных остановочных пунктов, а также 9 трамвайных платформ. Выполнены работы по приобретению и установке 33 павильонов, — говорится в ответе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.