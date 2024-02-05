После жалобы Путину в Новосибирске заменят остановки общественного транспорта

14 декабря в ходе прямой линии жители ЖК «Матрёшки» адресовали президенту России Владимиру Путину вопросы о плохой работе транспорта. В частности, жители Северо-Чемского не могли добраться до центра.
Общественница Екатерина Владимирова передала все жалобы на прямую линию. В январе этого года пришёл ответ — в мэрии Новосибирска рассказали, какие меры приняты и обещали увеличить количество транспорта в этом направлении.
"За строительный сезон 2021 года было выполнено обустройство — 39 автобусных остановочных пунктов, а также 11 трамвайных платформ. Выполнены работы по приобретению и установке 20 павильонов. За сезон 2022 года было выполнено обустройство 35 автобусных остановочных пунктов. Выполнены работы по приобретению и установке 77 павильонов. В 2013 году также выполнено обустройство 35 автобусных остановочных пунктов, а также 9 трамвайных платформ. Выполнены работы по приобретению и установке 33 павильонов, — говорится в ответе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
— Вместе с тем, сформирован и утверждён план по обустройству остановок общественного транспорта в 2024 году — 126 остановочных пункта (в том числе приобретение и установка 14 павильонов)".
Как сообщают в мэрии Новосибирска, проблемы благоустройства остановок решаются в силу обеспеченности бюджета Городским центром организации дорожного движения. Кстати, уже в феврале этого года был объявлен конкурс по поиску подрядчика на установку 8 павильонов.