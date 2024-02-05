42 водителя привлечены к ответственности за выезд на лед вне переправ в Приангарье

С 29 января по 4 февраля межведомственные группы в Иркутской области провели профилактические и надзорные мероприятия на водоемах и в населенных пунктах, граничащих с ними. За выезд на лед вне оборудованных переправ привлекли к административной ответственности 42 водителя транспортных средств, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Акция «Безопасный лед» (6+) проходит в последнюю неделю каждого месяца. В период ее проведения к мероприятиям, направленным на снижение числа происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед, привлекаются дополнительные силы и средства.
Наряду со специалистами МЧС России в рейдах и патрулированиях принимали участие сотрудники полиции, транспортной прокуратуры, рыбнадзора, специалисты аварийно-спасательных формирований, органов местного самоуправления, внештатные инспекторы ГИМС, добровольцы и волонтеры. Всего было задействовано до 1,5 тысячи человек.
В местах массового выхода людей на лед, на туристических базах, автотранспортных предприятиях были проведены профилактические беседы и инструктажи. В образовательных организациях провели занятия по правилам безопасности на водных объектах в зимний период и проинструктировали около 38 тысяч учащихся. Выполнены подворовые обходы семей, проживающих вблизи береговой полосы, до родителей и законных представителей несовершеннолетних доведена информация об административной ответственности за нахождение детей на водоемах без надзора.
Благодаря принятым мерам в ходе акции удалось избежать происшествий, связанных с провалом автотранспорта и гибелью людей.
Напомним, что ранее в Иркутской области открыли еще две ледовые переправы. Зимники появились на реке Куте вблизи села Каймоново в Усть-Кутском районе, а также на Нижней Тунгуске у села Непа в Катангском районе.