42 водителя привлечены к ответственности за выезд на лед вне переправ в Приангарье

В местах массового выхода людей на лед, на туристических базах, автотранспортных предприятиях были проведены профилактические беседы и инструктажи. В образовательных организациях провели занятия по правилам безопасности на водных объектах в зимний период и проинструктировали около 38 тысяч учащихся. Выполнены подворовые обходы семей, проживающих вблизи береговой полосы, до родителей и законных представителей несовершеннолетних доведена информация об административной ответственности за нахождение детей на водоемах без надзора.