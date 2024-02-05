В Новосибирске за выходные задержали 20 нетрезвых водителей

Сотрудники Госавтоиспекции со 2 по 5 февраля задержали в Новосибирке 20 нетрезвых водителей. Итоги профилактических рейдов озвучили в пресс-службе ГИБДД города.
Как сообщается, у восьми задержанных наличие алкоголя в крови выявили на месте, один из них сел за руль в нетрезвом виде повторно. Ещё 12 водителей с признаками опьянения отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
В ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение водительского удостоверения от 1,5 до 2 лет.
Повторное нарушение чревато штрафом от 200 до 300 тыс. рублей или лишением свободы до двух лет.
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