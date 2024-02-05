В Краснодаре в парке Галицкого распустились первоцветы

В Краснодаре парк Галицкого является одной из главных точек притяжения жителей и гостей кубанской столицы. Здесь отдыхающие имеют возможность погулять по уникальным локациям и полюбоваться экзотическими растениями, стильными европейскими и традиционными азиатскими ландшафтами, а также многочисленными арт-объектами.



В этом году начало февраля сопроводилось резким потеплением. В связи с этим уже в первые дни месяца в парке Галицкого распустились первоцветы. Так, в освободившейся от снега траве показались фиолетовые и желтые бутоны крокусов.



«В этом году советую быть на прогулке внимательнее — множество крокусов появится этой весной в новых неожиданных локациях», — поделились представители парка в социальных сетях.



Стоит отметить, что ходить по газонам в парке Галицкого, а также рвать растения строго запрещено.