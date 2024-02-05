Канатки остановили, трассы закрыли. Работу курортов Сочи парализовал мощный снегопад

Грозовой фронт проходит 5 февраля над горными вершинами в Сочи — на курорт обрушился мощный снегопад. Плохая видимость парализовала работу трасс, остановили и канатки. О закрытии склонов для катания сообщили все локации.
«Уважаемые лыжники и сноубордисты, после тщательного обсуждения и анализа ситуации, принято решение не запускать работу курорта сегодня. Снегопад и ветер усиливаются. Снег очень легкий и неустойчивый, что создает потенциальную опасность для гостей», — предупредили в «Роза Хутор».
«Посадка на все подъемники также закрыта из-за грозового фронта», — сообщили представители «Газпром Поляна».
«Сегодня все курорты закрыты для катания», — также добавили в «Красной Поляне».
Водителей попросили не выезжать на летней резине, дороги в горах Сочи заметены снегом.
«В горном кластере и на высоких участках местности продолжается расчистка дорог от снега, задействовано 17 единиц техники и около 30 человек. Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Городской штаб контролирует обстановку», — сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что прибрежную часть Сочи испытывают ливни. Из-за осадков на железную дорогу сошел оползень, задерживаются поезда. Дороги уходят под воду, из-за ветра падают деревья. Последствия стихии продолжают устранять. При этом жителей и гостей предупреждают — ливни задержатся на курорте на неделю.