Канатки остановили, трассы закрыли. Работу курортов Сочи парализовал мощный снегопад

«Уважаемые лыжники и сноубордисты, после тщательного обсуждения и анализа ситуации, принято решение не запускать работу курорта сегодня. Снегопад и ветер усиливаются. Снег очень легкий и неустойчивый, что создает потенциальную опасность для гостей», — предупредили в «Роза Хутор».