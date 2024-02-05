Волгоградцы попросили главу СК ускорить запуск троллейбусов до ж/д больницы

Волгоградцы заявили, что получили ответ от следователей с информацией о стоимости строительства троллейбусной линии. Там фигурирует цифра в 15 миллионов рублей. Но активные горожане уверены, что проложить троллейбусную линию в Дар-Горе стоит около 7 миллионов. Кроме того, они считают, что протягивать провода не нужно, так как город получил троллейбусы на автономном ходу.