Волгоградцы попросили главу СК ускорить запуск троллейбусов до ж/д больницы

Жители Ворошиловского района, которые хотят увидеть троллейбусы на Дар-Горе, идущие до железнодорожной больницы, записали новое обращение к Александру Бастрыкину. Волгоградцы просят главу Следственного комитета России не затягивать с уголовным делом. По словам представителей инициативной группы горожан, они направили коллективное заявление в районный следственный отдел.
— По нашему заявлению в СО по Ворошиловскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области была проведена процессуальная проверка, но уже почти 2 месяца затягивают с возбуждением уголовного дела, — отметили жители Ворошиловского района.
Волгоградцы заявили, что получили ответ от следователей с информацией о стоимости строительства троллейбусной линии. Там фигурирует цифра в 15 миллионов рублей. Но активные горожане уверены, что проложить троллейбусную линию в Дар-Горе стоит около 7 миллионов. Кроме того, они считают, что протягивать провода не нужно, так как город получил троллейбусы на автономном ходу.
Волгоградцы просят Александра Бастрыкина пресечь волокиту и завести уголовное дело на чиновников мэрии, а также ускорить процесс запуска троллейбусов в Дар-Горе.
Напомним, накануне Нового года в Волгограде был запущен автобусный маршрут № 22 от площади Ленина до ж/д больницы, продолжают ходить маршрутки № 4 и № 10с. Однако некоторые волгоградцы хотят увидеть там троллейбусы.