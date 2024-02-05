Названы школы Омска, чьи ученики победили в региональном этапе Всероссийской олимпиады

В олимпиаде по искусству среди десятиклассников лучшей стала Мерей Аубакирова из гимназии № 19, среди одиннадцатиклассников — Анна Антропенко из этой же гимназии. В олимпиаде по астрономии один призер — ученик 10 класса лицея № 64 Андрей Сухоруков. Победителем олимпиады по химии стал Андрей Детков из центра развития одаренности № 117.