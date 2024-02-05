Названы школы Омска, чьи ученики победили в региональном этапе Всероссийской олимпиады

Так, по информации регионального Минобра, в олимпиаде по информатике среди десятиклассников победителем стал ученик областного многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117 Владимир Константинов, среди одиннадцатиклассников — Алексей Ястрежембовский из лицея № 149.
В олимпиаде по искусству среди десятиклассников лучшей стала Мерей Аубакирова из гимназии № 19, среди одиннадцатиклассников — Анна Антропенко из этой же гимназии. В олимпиаде по астрономии один призер — ученик 10 класса лицея № 64 Андрей Сухоруков. Победителем олимпиады по химии стал Андрей Детков из центра развития одаренности № 117.
На олимпиаде по французскому языку лучшими стали десятиклассница Елизавета Афонина и Кира Третьякова, обе из гимназии № 19.
В олимпиаде по испанскому языку среди десятиклассников победителем названа Кира Мороз из центра развития одаренности № 117, среди одиннадцатиклассников только призер — Мария Пономарева из этого же центра.
В омском Министерстве образования отметили, что в олимпиаде по русскому языку победителя нет. Среди десятиклассников определились четыре призера (гимназия № 62, центр развития одаренности № 117), среди одиннадцатиклассников — семь призеров (гимназия № 62, лицей № 143 и центр развития одаренности № 117).
В пресс-службе напомнили, что олимпиады продлятся до 29 февраля 2024 года.