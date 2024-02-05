В Омске пассажиры такси будут платить не за расстояние, а за время поездки

Агрегаторы вынуждены перейти на новый способ ценообразования. Цена поездки будет зависеть не от расстояния до конечной точки, а от времени, проведённого в такси. Время поездки напрямую зависит от пробок, которые в городе каждый день наблюдаются в час пик.