В Омске пассажиры такси будут платить не за расстояние, а за время поездки

Заместитель директора департамента транспорта омской мэрии Игорь Кожухов рассказал порталу «Коммерческие вести» о ценах на такси в регионе, которые в прошлом году выросли на 30%.
По словам Кожухова, цены на такси изменились после вступления в силу ФЗ-580, который запрещает передавать заказы водителям в случае превышения норм труда. Кроме того, водителей такси стало меньше из-за новых вакансий и нежелания получать разрешение.
Агрегаторы вынуждены перейти на новый способ ценообразования. Цена поездки будет зависеть не от расстояния до конечной точки, а от времени, проведённого в такси. Время поездки напрямую зависит от пробок, которые в городе каждый день наблюдаются в час пик.
Кожухов отметил, что минтранс рекомендовал агрегаторам пересмотреть политику тарифообразования. Также минтранс занимается вопросом мошенничества в такси и проводит работу по повышению безопасности.