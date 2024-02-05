Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Омске пассажиры такси будут платить не за расстояние, а за время поездки

Из-за пробок время, проведённое в такси, будет значительно увеличиваться.
Источник: Агентство «Москва»

Заместитель директора департамента транспорта омской мэрии Игорь Кожухов рассказал порталу «Коммерческие вести» о ценах на такси в регионе, которые в прошлом году выросли на 30%.

По словам Кожухова, цены на такси изменились после вступления в силу ФЗ-580, который запрещает передавать заказы водителям в случае превышения норм труда. Кроме того, водителей такси стало меньше из-за новых вакансий и нежелания получать разрешение.

Агрегаторы вынуждены перейти на новый способ ценообразования. Цена поездки будет зависеть не от расстояния до конечной точки, а от времени, проведённого в такси. Время поездки напрямую зависит от пробок, которые в городе каждый день наблюдаются в час пик.

Кожухов отметил, что минтранс рекомендовал агрегаторам пересмотреть политику тарифообразования. Также минтранс занимается вопросом мошенничества в такси и проводит работу по повышению безопасности.