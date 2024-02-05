Зону запрета парковки расширят в центре Ростова-на-Дону с 10 февраля

С 10 февраля 2024 года на двух улицах Ростова-на-Дону запретят остановку и парковку транспорта. Об этом информирует городской департамент автодорог.
Оставлять машины водители не смогут напротив Пушкинской, 118/31 и на Филимоновской, в районе здания № 18б. Новые требования введут в целях повышения пропускной способности проезжей части.
Напомним, с 3 февраля в Ростове-на-Дону запретили парковаться на отрезке от Халтуринского, 206 до Дранко с восточной стороны. Там должны были установить табличку с предупреждением о возможной эвакуации ТС.