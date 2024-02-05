Стало известно, где отключат свет 6 и 7 февраля

06.02.2024 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая);
06.02.2024 года с 09−00 до 11−00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Новый Маклауш.
06.02.2024 года с 11−00 до 14−00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кабановка.
06.02.2024 года с 03−00 до 06−00 (местного времени):
г. Чапаевск:
ул. Ленина, 16А, 16Б, 13А, 13Б;
07.02.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Безенчукский район:
Пгт. Осинки (ул. Тельмана, ул. Куйбышева);
07.02.2024 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.