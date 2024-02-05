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Стало известно, где отключат свет 6 и 7 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» — «Самарские РС» неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.
Источник: Reuters

06.02.2024 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая);

06.02.2024 года с 09−00 до 11−00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Новый Маклауш.

06.02.2024 года с 11−00 до 14−00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка.

06.02.2024 года с 03−00 до 06−00 (местного времени):

г. Чапаевск:

ул. Ленина, 16А, 16Б, 13А, 13Б;

07.02.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Безенчукский район:

Пгт. Осинки (ул. Тельмана, ул. Куйбышева);

07.02.2024 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.

ЖКХ