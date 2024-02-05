Погода в Ростове-на-Дону на неделю 5 — 9 февраля: потепление до +8, дождь и мокрый снег, штормовой ветер и гололедица

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 5 — 9 февраля, как и в Ростовской области, ожидается более чем капризная. Мало того, что синоптики обещают перепады температуры как минимум в 17 градусов, так еще и штормовой ветер и осадки — то дождь, то снег и вследствие всего этого — гололедица. Но, хорошо что не все сразу, а как непогода распределится по дням недели — сообщает прогноз Ростовского гидрометцентра.