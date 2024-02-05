Погода в Ростове-на-Дону на неделю 5 — 9 февраля: потепление до +8, дождь и мокрый снег, штормовой ветер и гололедица

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 5 — 9 февраля, как и в Ростовской области, ожидается более чем капризная. Мало того, что синоптики обещают перепады температуры как минимум в 17 градусов, так еще и штормовой ветер и осадки — то дождь, то снег и вследствие всего этого — гололедица. Но, хорошо что не все сразу, а как непогода распределится по дням недели — сообщает прогноз Ростовского гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 5 февраля, облачно с прояснениями. Осадки в основном пройдут в виде дождя. Ветер юго-западного направления 7−12 метров в секунду, днем порывы достигнут 15−18. температура воздуха днем +2−4 градуса.
Во вторник, 6 февраля, ночью умеренные, а днем небольшие осадки — ожидается дождь и мокрый снег. Ночью и утром мокрый снег будет налипать на провода и деревья. Юго-западный ветер перейдет на северо-западный 9−14 метров в секунду, его порывы составят 15−20 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +2, а днем +2−4 градуса.
В среду, 7 февраля, ночью пройдет дождь и мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья, а днем небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный 5−10 метров в секунду с порывами до 12−14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от −1 до +1, а днем +6−8.
В четверг, 8 февраля, будет пасмурно, вечером возможен дождь. Ветер юго-западный и западный 7−12 метров в секунду с порывами до 12−14. Ночью температура воздуха составит +4−5 градусов, а днем +9−10.
В пятницу солнечной погоды также ждать не стоит — будет пасмурно, к вечеру пройдет дождь. Ветер поменяет направление — утром северо-западный, днем северо-восточный, а вечером восточный 5−10 метров в секунду. Похолодает: Ночью +1−2, днем +2−3.
В Ростовской области в понедельник ожидается облачная погода. Небольшой и умеренный дождь и мокрый снег. На дорогах — гололедица. Ветер будет дуть юго-западный 7−12 метров в секунду, днем местами с порывами до 15−18 метров в секунду. Температура днем от 0 до +5.
Во вторник небольшой и умеренный дождь и мокрый снег, ночью и утром по северу региона — со снегом, метелью. Местами гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах — гололедица. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду, местами с порывами до 15−20, а ночью и утром по югу до 24 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от −3 до +2, по северу столбики термометров опустятся до −5, днем от −1 до +4.
В среду ночью местами, а днем в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и в первой половине дня местами гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица на дорогах. Ветер западный и юго-западный 5−10 метров в секунду, местами с порывами ночью до 15−18, а днем до 12−14 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит от −3 до +2, при прояснениях до −5, а днем +1−6, по югу до +12.
В четверг и пятницу в регионе будет пасмурно, вечерами ожидаются небольшие дожди. Ветер в четверг юго-западный и западный, а в пятницу во второй половине дня поменяет направление на восточный — 6−11 метров в секунду с порывами до 12−14. Температура воздуха ночью +1−2, по северу до −3, днем +4−8, по югу до +13.
Кроме того в понедельник, 5 февраля, на устьевом участке реки Дон продолжится ветровой нагон воды. Максимальный уровень у Азова превысит неблагоприятную отметку на 30−50 сантиметров, у Ростова — на 10−20, у Аксая достигнет ее.