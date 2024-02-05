В Новочеркасске и Таганроге временно пропадет телерадиосигнал

Согласно опубликованной информации, в станице Богоявленской перебои с сигналом радио и ТВ ожидаются 5 февраля. На следующий день, 6 февраля, отключения телерадиосигнала ожидаются в Новочеркасске с 10 утра до 7 вечера. А 8 февраля перебои сигналов ТВ и радио ожидаются в Таганроге.