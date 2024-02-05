Карту самых опасных ям на М-4 «Дон» в Ростовской области создал водитель

Отметки с самыми опасными ямами на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области появились на общедоступной онлайн-карте в интернете. Их обозначил один из водителей, чтобы предупредить других участников дорожного движения. Череда ям на карте тянется от Новоперсиановки и практически до Миллерова.
Так, судя по отметкам, если двигаться с юга на север, то выбоины начинаются с 1024-го километра федеральной автодороги, а дальше опасные места идут вплотную друг к другу: 1020 км, у мемориала «Журавли», на 1002 км и, как предупреждает водитель: «До 1008 км — жесть». Проблемный участок трассы — на 994 км, вдоль хутора Пролетарка — вплоть до 980 км, затем на 969-м километре, неподалеку от Зверево.
После небольшого перерыва череда ям продолжается, начиная с 954-го км, затем через три км — на 951-м, на 949-м — по правой полосе, еще через километр, и на 946-м после моста. Затем 942-й, через километр автолюбители не советуют заезжать на левую полосу у отбойника, а дальше 940, 938, 937, 932 км.
После Каменска Шахтинского об опасном участке предупреждают с 914-го по 926-й километр. Еще — на 910, 909, а после поселка Глубокий, на 904-м километре, — «большие ямы справа». И последняя отметка — на 895-м километре, незадолго до Тарасовского и Миллерова.