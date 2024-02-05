Карту самых опасных ям на М-4 «Дон» в Ростовской области создал водитель

После небольшого перерыва череда ям продолжается, начиная с 954-го км, затем через три км — на 951-м, на 949-м — по правой полосе, еще через километр, и на 946-м после моста. Затем 942-й, через километр автолюбители не советуют заезжать на левую полосу у отбойника, а дальше 940, 938, 937, 932 км.