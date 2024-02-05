Врачи самарского Перинатального центра в очередной раз провели уникальные роды

«Реконструктивно-восстановительная операция была проведена во время третьих родов данной пациентке, — рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, руководитель Перинатального центра больницы им. В. Д. Середавина Татьяна Тезикова. — В ходе операции плаценту, которая повреждала стенку матки и срасталась с ней, удалили вместе с поражённой частью матки. Такая операция позволяет сохранить орган, значительно снизить объём кровопотери, даёт пациентке возможность быстро восстановиться, а самое главное — шанс еще раз родить ребенка».