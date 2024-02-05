Прогноз погоды в Петербурге на каждый день недели

В четверг и пятницу синоптическую ситуацию снова будет определять гребень скандинавского антициклона. Атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся, а температура продолжит понижаться. По словам Леуса, «отрицательная температурная аномалия в эти дни составит 9−11 градусов, а по ночам столбики термометров буду штурмовать 20-градусную отметку». В четверг днём минус 12−14 градусов, в пятницу ночью до минус 22, а днём 10−12 ниже нуля.