Прогноз погоды в Петербурге на каждый день недели

Новая неделя принесёт в Петербург зимние морозы. Подробный прогноз на все дни дал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Сегодня погода сохраняет циклонические черты — ощущается влияние тыловой части циклона, медленно уходящего на юго-восток. Как уже писала «Фонтанка», это обширная многоцентровая барическая депрессия Nadine.
Во вторник за погоду будет отвечать небольшой промежуточный гребень антициклона: температура начнёт понижаться, но небольшой снег местами ещё пройдёт. Ночью ожидается минус 5−7 градусов, днём минус 4−6. Ветер северный 2−7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.
В среду очередной циклон заденет Петербург своим северным краем. Он подбросит снега и укрепит морозы. Ночью минус 13−15 градусов, днём минус 9−11. Ветер восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.
В четверг и пятницу синоптическую ситуацию снова будет определять гребень скандинавского антициклона. Атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся, а температура продолжит понижаться. По словам Леуса, «отрицательная температурная аномалия в эти дни составит 9−11 градусов, а по ночам столбики термометров буду штурмовать 20-градусную отметку». В четверг днём минус 12−14 градусов, в пятницу ночью до минус 22, а днём 10−12 ниже нуля.
В выходные, по предварительному прогнозу, пройдёт снег и мороз ослабеет.