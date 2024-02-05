Стала известна дата создания цифрового двойника Казани

Об этом рассказал глава Управления информационных технологий и связи исполкома города Дмитрий Кремлев.
Специалисты активно работают над созданием цифрового двойника города в 3D-формате. Предварительно, он будет готов к 2025 году Первый шаг власти сделали, когда внедрили комплексную муниципальную геоинформационную систему.
«3D-модель очень удобна для градостроительства. Например, когда нужно узнать, где в данном месте находится подземная коммуникация. Эта модель поможет архитекторам, сидя в кабинете, понимать, что происходит с внешним обликом улиц», — отметил чиновник.
Ранее власти Казани отложили строительство ЖК «Яблоневые сады».