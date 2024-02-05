Сильный ветер и снег ожидаются в Беларуси 6 февраля

Во вторник будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед, налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с, днем по юго-западу в отдельных районах — до 15−18 м/с.



Температура воздуха ночью составит от нуля до 5 градусов мороза, а днем — минус 2 — плюс 4 градуса. По юго-западу ночью температура поднимется до 1−3 градусов, а днем — до 5−9 градусов тепла.