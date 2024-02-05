Власти Екатеринбурга готовятся к надвигающимся снегопадам

Предполагается, что в ближайшее время особое внимание коммунальщики уделят расчистке пешеходных переходов, парковочных мест, уборке наката на территориях социальных учреждений, на дороге у остановочных комплексах, снежных валов возле остановок общественного транспорта. Совместно с ГИБДД планируется продолжить работу по эвакуации припаркованных в непредназначенных для этого местах машин.