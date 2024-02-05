Власти Екатеринбурга готовятся к надвигающимся снегопадам

В Екатеринбурге в связи с надвигающимся циклоном власти планируют усилить уборку снега. Об этом 5 февраля на рабочем совещании со службами благоустройства районов города заявила председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.
Предполагается, что в ближайшее время особое внимание коммунальщики уделят расчистке пешеходных переходов, парковочных мест, уборке наката на территориях социальных учреждений, на дороге у остановочных комплексах, снежных валов возле остановок общественного транспорта. Совместно с ГИБДД планируется продолжить работу по эвакуации припаркованных в непредназначенных для этого местах машин.
— Только за минувшие выходные на улицах города работали 915 единиц спецтехники и 929 дорожных рабочих. На полигоны вывезено 22,3 тысячи тонн снега. Для обработки улично-дорожной сети было использовано 385 тонн ПГМ и песка, — отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
В уборке города 5 февраля было задействовано 372 рабочих и 221 единица специальной техники. Горожане могут поделиться информацией о неубранных участках на официальном портале Екатеринбурга с помощью сервисов «Квартальные нашего города» и «Электронная приемная».