Жителей Кубани предупредили о новом мошенничестве при помощи дипфейков. Как уточнили в полиции, среди клиентов банков есть первые жертвы.
Дипфейк представляет собой изображение, сгенерированное при помощи искусственного интеллекта. Так, мошенник запрашивает смену номера на аккаунте. Он утверждает, что он якобы владел старой сим-картой, но потерял ее вместе с телефоном.
Новый номер подключается к аккаунту жертвы через видеозвонок. Далее мошенники получают доступ к личному кабинету.
«Пока банки придумывают новые способы защиты, рекомендуем вам максимально обезопасить свои счета и внимательно следить за СМС-сообщениями», — призвали в региональном управлении МВД.