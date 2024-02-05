Казанцев пригласили на «Лыжню России»

«Лыжня» стартует во всех районах столицы: Вахитовский и Приволжский районы — в Горкинско-Ометьевском лесу; Советский район — у озера Комсомольское возле дома № 27а по Парковой; Авиастроительный и Ново-Савиновский районы — в пойме Казанки, вблизи улиц Гаврилова и Маршала Чуйкова; Кировский и Московский районы — на стадионе «Локомотив» в Юдино по улице Футбольной, 1.