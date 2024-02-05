Казанцев пригласили на «Лыжню России»

«Лыжня» стартует во всех районах столицы: Вахитовский и Приволжский районы — в Горкинско-Ометьевском лесу; Советский район — у озера Комсомольское возле дома № 27а по Парковой; Авиастроительный и Ново-Савиновский районы — в пойме Казанки, вблизи улиц Гаврилова и Маршала Чуйкова; Кировский и Московский районы — на стадионе «Локомотив» в Юдино по улице Футбольной, 1.
Также в лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» профессиональные спортсмены проведут забеги на дистанциях 2, 5, 10 километров. Здесь же организуют семейный забег в один километр, посвященный Году семьи. Возле общеобразовательных учреждений проведут старты для школьников.
Участникам забега необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг: набрать в строке поиска «Лыжня России», подтвердить наличие медицинской справки.
С пятого по девятое февраля в пресс-центре Центрального стадиона будет работать мандатная комиссия по выдаче стартовых комплектов.
Гарипов напомнил, что в 2023-м в лыжной гонке участвовали свыше двадцати тысяч казанцев.