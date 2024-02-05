Жителей Выборга просят не пугаться взрыва

В Выборгском районе Ленобласти будут взрывать гранит на карьере. На этот раз жителей предупреждают заранее, чтобы не повторить паники.
Во вторник, 6 февраля, в период с 8:00 до 18:00 запланировано проведение массовых взрывных работ на карьере «Эркиля» компании «Выборгское карьероуправление», сообщает 5 февраля 47News со ссылкой на администрации Выборгского района Ленобласти. Карьер расположен в девяти километрах от Выборга и в трех километрах от железнодорожной станции Таммисуо, и на нем добывают гранит и гранитную крошку.
Нахождение и проезд на территории промышленной площадки и в радиусе опасной зоны, который составляет 700 метров, будет запрещено до окончания работ.
В конце января громкий взрыв перепугал жителей Выборга, а огромный столб дыма неподалеку от города попал на видео. Оказалось, что на карьере «Эркиля» произвели верховой взрыв. Его производят в добычных горизонтах ближе к поверхности земли, поэтому звук слышно далеко и громко.