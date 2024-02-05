Сколько самолетов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за мощного ветра

По данным пресс-службы аэропорта Сочи, авиагавань продолжает свою работу, ориентируясь на фактические метеоусловия, и обеспечивает обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Учитывая сложные погодные условия, которые ожидаются в регионе в течение двух дней, аэропорт принял ряд мер для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.