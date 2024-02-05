Сколько самолетов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за мощного ветра

По данным пресс-службы аэропорта Сочи, авиагавань продолжает свою работу, ориентируясь на фактические метеоусловия, и обеспечивает обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Учитывая сложные погодные условия, которые ожидаются в регионе в течение двух дней, аэропорт принял ряд мер для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.
— Мы усилили все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов. Увеличено количество операторов колл-центра, выставлены дополнительные кулеры, увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений, — уточнили в пресс-службе аэропорта курорта.
Пассажиров, которые могут столкнуться с задержками из-за перекрытой оползнем железной дороги, призывают обращаться к авиаперевозчикам для переоформления билетов с учетом тарифов и правил соответствующих авиакомпаний.
Как ранее сообщало информагентство, на перегоне Дагомыс-Лоо 4 февраля произошел сход селей. Объем грязевых масс оценивается в пять тысяч кубических метров.