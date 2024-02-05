Серьезным паводком обернутся обильные февральские осадки под Волгоградом

Это может обернуться серьезным паводком. Тем более что и январь отличался обильными снегопадами. По северу Волгоградской области и сегодня сохраняются значительные запасы снега, как и в регионах Волго-Каспийского и Донского речных бассейнов, в верховьях и на Средней Волге.