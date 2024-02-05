Серьезным паводком обернутся обильные февральские осадки под Волгоградом

Подготовка к предстоящему весеннему половодью стала темой оперативного совещания у главы волгоградского региона в понедельник, 5 февраля. По прогнозам синоптиков, в феврале в регионах, расположенных в верховьях и средней части Волги, ожидаются обильные осадки. В Волгоградской области они будут в 1,5 раза выше нормы.
Это может обернуться серьезным паводком. Тем более что и январь отличался обильными снегопадами. По северу Волгоградской области и сегодня сохраняются значительные запасы снега, как и в регионах Волго-Каспийского и Донского речных бассейнов, в верховьях и на Средней Волге.
В связи с этим губернатор Андрей Бочаров распорядился обеспечить наблюдение за ледовой и паводковой обстановками, снизить риск возникновения ЧС в местах массового выхода людей на лед, сформировать в региональном и муниципальных бюджетах необходимый резерв на случай осложнения гидрометеорологической обстановки. Ранее причину гибели волка Макара назвали в приюте под Волгоградом.