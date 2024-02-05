В Нижнем Тагиле певец SHAMAN получил в подарок макет танка Т-14 «Армата»

Как сообщается в видеорепортаже на официальной странице Корпорации в ВК, во время встречи работников предприятия с Ярославом, ему вручили модель основного боевого танка Т-14 на тяжелой универсальной гусеничной платформе «Армата». Также исполнителю подарили футболку с изображением Т-90МС. Его версия для нашей армии сейчас принимает участие в специальной военной операции. Во время встречи прозвучали слова Президента России Владимира Путина о том, что эта боевая машина является сейчас самой лучшей и современной. SHAMAN поблагодарил за подарки и передал привет «Уралвагонзаводу».