Банк слезам не верит: ростовчанка рискует остаться на улице с ребенком и онкобольным отцом

— Мне оставалось немного — каких-то пять лет, — со слезами говорит ростовчанка Инна Смбатян.
Женщина 15 лет исправно оплачивала ипотеку. Пропустила всего три месяца. Уже рассчиталась за просроченные платежи, но банк все равно намерен забрать жилье.
ПОГОНЯ ЗА ДЕНЬГАМИ.
— В 2008 году мы с родителями продали квартиру в старенькой пятиэтажке, чтобы купить новую двушку. Денег на нее не хватало — миллион 800 тысяч взяли в кредит.
По договору об ипотеке Инна должна была платить 21 тысячу в месяц. Спустя два года возникли первые трудности: женщина разошлась с мужем и потеряла работу.
— Я попросила у банка кредитные каникулы. Мне их одобрили с условием, что продолжу платить уже 24 тысячи в месяц. Деваться было некуда…
Ипотека превратила жизнь ростовчанки в нескончаемую гонку за деньгами. Она устроилась администратором в фирму, по вечерам трудилась домработницей. Потом уехала на пять месяцев на Ямал — в северных районах платили больше. Работала диспетчером в строительной организации. Жила в вагончике.
Шесть лет трудилась вахтой в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Но самыми трудным были не морозы до — 45 градусов, а леденящая душу тоска по сыну.
БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ.
В 2020 году от ковида умерла мама Инны. Женщина горевала и одновременно переживала за отца: ведь и он тоже мог заразиться! Тест на коронавирус оказался положительным. Компьютерная томография показала 40% поражения легких. По «скорой» вдовца увезли в больницу.
Ковид отступил, но при обследовании врачи обнаружили у пенсионера онкологию. Назначили лучевую терапию. Траты семьи возросли. О вахте пришлось забыть — Инна не могла оставить больного родителя и сына-школьника.
Женщина пропустила три платежа по ипотеке, после чего ей стали названивать сотрудники банка.
— Я говорила, что у меня болен отец. Просила отсрочку. Мне отвечали, что это мои проблемы и предлагали занять деньги у родственников.
НА УСТУПКИ НЕ ИДЕТ.
В августе Инна получила по почте письмо: банк уведомлял, что подал в суд заявление о признании ее банкротом.
В сентябре ростовчанка внесла платежи за три месяца. Но кредитора это не разжалобило: он насчитал пенни за просрочку. А еще решил, что Инна — ненадежный плательщик, и выдвинул ультиматум: либо она досрочно погашает весь кредит, либо банк выставляет ее квартиру на продажу.
Для женщины эта новость стала ударом. За 15 лет с учетом процентов она выплатила за жилье более четырех миллионов рублей. Осталось миллион шестьсот…
Сейчас Инна трудится кассиром-операционистом на продовольственной базе. Получает около 40 тысяч рублей в месяц, больше половины отдает за ипотеку. Прошло уже три судебных заседания. Но банк на уступки не идет.
ВСЕ В ИПОТЕКУ!
— Перед глазами была пелена, в голове — мысли о самом страшном, — признается другая жертва банковской системы Виктория Козина.
Жительница Батайска чуть не осталась на улице с тремя детьми.
— В 2016 году мы взяли в ипотеку квартиру в современном жилом комплексе. Рядом — парк, рынок, школы, МФЦ… В то время у нас был один ребенок — дочь Даша.
Квартира стоила миллион 950 тысяч. Супруги потратили все сбережения на первый взнос — 450 тысяч рублей. Остальную сумму взяли в кредит на 15 лет.
— Мы воспользовались программой «Молодая семья», по которой государство компенсирует десять процентов от стоимости кредитного договора. В нашем случае это 600 тысяч рублей. При рождении новых детей сумма субсидии увеличивалась.
Супруги исправно платили ипотеку. Виктория работала удаленно в журнале, муж держал частную кузницу. У пары родился второй ребенок.
НОВЫЙ КАПКАН.
В 2017-м женщине позвонили из банка.
— Виктория Александровна! Вам одобрен кредит в размере миллиона рублей! — бодро сообщил женский голос.
— Вы, наверное, что-то путаете. Я нахожусь в декретном отпуске!
Но сотрудница банка заверила женщину, что никакой ошибки нет. И пригласила в офис — заключить договор потребительского кредита.
— Я решила посоветоваться с мужем. Он сказал, что это неплохая идея, так как нужны деньги на ремонт. Да и машину пора поменять. Если бы я только знала, чем это обернется!
Так у Виктории образовалось уже два кредита — полтора миллиона ипотеки и миллион потребительского.
В ноябре 2018 года женщина узнала, что снова ждет ребенка.
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА.
— Я не планировала третью беременность. Ребенок — это всегда расходы, а на мне висели два кредита! Как в воду глядела…
В 2019-м у мужа начались проблемы. Кузница перестала приносить доход — заказов почти не было. Пришлось свернуть бизнес. Потом грянула пандемия коронавируса.
— Журнал, в котором я работала, закрылся. Мы с супругом стали безработными. Но как бы туго не было — ипотеку оплачивали. Боялись потерять единственное жилье.
Вот только потребительский кредит гасить было нечем. Спустя 90 дней просрочки сотрудники банка стали названивать должнице.
— Я объясняла, что в семье тяжелая ситуация: мы с мужем остались без работы. Но меня никто не слушал. Мол, продавайте ценные вещи и погашайте задолженность. Звонили каждый день утром и вечером.
В итоге банк подал в суд, требуя признать многодетную маму банкротом, чтобы продать квартиру и погасить все ее долги.
— А ведь я уже потратила на ипотеку федеральный и региональный материнский капиталы. То есть, по закону обязана выделить в этой квартире доли детей. Но банк это не интересовало.
ПОКРЫВАЛАСЬ ПЯТНАМИ.
Виктория должна была отдать 620 тысяч за ипотеку и 800 тысяч за второй кредит. Она вздрагивала от каждого телефонного звонка и ломала голову, где взять деньги.
И тут подоспела очередная помощь от государства: многодетная мама узнала, что может получить земельный участок либо его стоимость. Речь шла о крупной сумме — 503 тысячи рублей. Это было настоящее спасение — женщина могла почти полностью погасить ипотеку. Но… банк зачислил всю сумму в счет потребительского кредита.
— Я была в отчаянье. На нервной почве кожа зудела и покрывалась пятнами. Я звонила в разные отделы банка — пыталась объяснить, что они не имеют право использовать деньги по своему усмотрению. Это целевые государственные средства — на жилье! Все было бесполезно.
Вместе с юристом Виктория подготовила жалобы в администрацию Президента, правительство Ростовской области, прокуратуру, «Агентство жилищных программ», написала финансовому уполномоченному…
— Не знаю, что именно помогло, но спустя три недели 500 тысяч перезачислили в счет ипотеки.
Битву с банком Виктория вела в одиночку — муж давно перестал ее поддерживать и, в конце концов, они расстались.
Сейчас многодетная мама проходит процедуру банкротства, чтобы как-то рассчитаться с банком за долг по потребительскому кредиту. Но жилье для для сына и дочерей она отстояла.
Жительница Батайска с трудом отстояла квартиру для себя и троих детей из архива героя публикации.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА.
«Не ждите, когда банк атакует».
— Ипотека — это всегда риск, особенно когда кредит берется на длительный срок, — говорит ростовский юрист Юлия Шульженко. — Если человек допустит просрочку в 90 дней, то на девяносто первый банк может подать заявление о его банкротстве. Кредитора не интересует мировое соглашение с должником. Куда выгодней забрать у человека жилье и реализовать в счет погашения оставшегося долга.
Поэтому прежде чем взять ипотеку, надо изучить все юридические тонкости и заручиться поддержкой родственников. Если понимаете, что наступают трудности с выплатой — не ждите, когда банк атакует. Идите на консультацию к юристу.
В прошлом году Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий не взыскивать с банкрота единственное ипотечное жилье. Будем надеяться, что он вступит в законную силу. И семьи перестанут жить в страхе лишиться крыши над головой.