Банк слезам не верит: ростовчанка рискует остаться на улице с ребенком и онкобольным отцом

— Ипотека — это всегда риск, особенно когда кредит берется на длительный срок, — говорит ростовский юрист Юлия Шульженко. — Если человек допустит просрочку в 90 дней, то на девяносто первый банк может подать заявление о его банкротстве. Кредитора не интересует мировое соглашение с должником. Куда выгодней забрать у человека жилье и реализовать в счет погашения оставшегося долга.