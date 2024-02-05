Стало известно, при какой температуре начнут закрывать катки в Казани

Катки в Казани будут работать до того момента, пока температура в городе не начнет держаться стабильно выше нуля, поэтому вопрос о закрытии этих мест будут поднимать в зависимости от погодных условий. Об этом «Татар-Информу» сообщили в пресс-службе мэрии.