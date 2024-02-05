Стало известно, при какой температуре начнут закрывать катки в Казани

«В зависимости от погодных условий, до установления стабильно плюсовых температур», — рассказали журналисту редакции.
Ранее сообщалось, что новая неделя в Татарстане начнется с потепления до +1 градуса. Так, в понедельник, 5 февраля, температура опустится максимум до −4 градусов, пишет пресс-служба Гидрометцентра.
Также в республике прогнозируют облачность и мокрый снег. Местами — метель с гололедицей. Скорость ветра — до 18 метров в секунду. Еще татарстанцев предупреждают о снежных заносах на дорогах.